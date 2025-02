Karla Sofía Gascón chora ao falar de publicações preconceituosas

Nos últimos dias, a atriz e concorrente do Oscar 2025, Karla Sofía Gascón, tem enfrentado uma onda de críticas após a repercussão de antigos tweets polêmicos e problemáticos que ressurgiram nas redes sociais recentemente.

Em entrevista exclusiva à CNN, a atriz rebateu as críticas e se defendeu: “mais sinceras desculpas a todas as pessoas que podem ter sentido ofendido”, iniciou a atriz em seu episódio de limpeza de imagem pré-oscar.

“Eu não posso renunciar a uma indicação [ao Oscar] porque eu não cometi nenhum crime ou fiz algo de errado. Não sou racista, não sou nada do que toda esta gente se encarregou de tentar fazer crer aos demais que eu sou”, disse aos prantos.

Karla Sofía também disse que o post com uma ofensa a Selena Gomez ("rata rica", dizia o texto), que faz parte do elenco de "Emilia Pérez" e tem sido creditado a ela, é falso. Também foi compartilhado nas redes um print em que Karla teria criticado duramente Selena Gomez.

"É claro que não é meu", disse. "Eu nunca disse nada sobre minha colega. Jamais me referiria a ela dessa forma”, completou. Vale lembrar que, a entrevista durou cerca de uma hora e, segundo a "Variety" e "The Hollywood Reporter", a Netflix, estúdio por trás do filme nos Estados Unidos, não estava a par da aparição na TV.