Ana Maria Braga é picada por escorpião e é socorrida às pressas

A apresentadora do “Mais Você”, Ana Maria Braga foi picada por um escorpião na noite de sábado (01) em sua fazenda localizada em Bofete, no interior de São Paulo. Logo em seguida ela foi socorrida às pressas e levada para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu.

Segundo informações, Ana Maria teria pisado no bicho peçonhento, que acabou picando a apresentadora. Ela foi tratada na unidade hospitalar e, no fim, ficou tudo bem e, felizmente, nada de pior ocorreu com ela.

Durante a tarde de domingo (02) a apresentadora publicou um vídeo em suas redes sociais e falou sobre o ocorrido. No vídeo, ela dá mais detalhes e agradece a preocupação de seus seguidores, familiares, amigos e profissionais da saúde que lhe atenderam.

"Passando aqui para agradecer todo o carinho e preocupação de todos. Realmente, eu pisei em um... pai do céu! Eu pisei em um escorpião. Estou bem, estou em casa. Quero agradecer a todos os médicos da Unesp de Botucatu que me atenderam tão bem [...] tchau, obrigado pelo carinho", declarou

Na legenda do vídeo, ela colocou : ”Levar uma picada de escorpião é igual boleto no fim do mês: aparece do nada e dói no coração!”, publicou. Ainda no post, ela disse que “pisou onde não deveria”, completou Ana Maria.