BBB25: Belo pede cachê astronômico por dinâmica do congelamento

Globo se surpreende com cachê cobrado por Belo para participar do BBB25 - (crédito: Reprodução: Redes Sociais)

De acordo com o Portal em Off, a Rede Globo estaria tentando implementar a "dinâmica do congelamento" no BBB25, já famosa em outras versões do programa ao redor do mundo. A prova consiste em, basicamente, colocar um ente querido, pet ou familiar dentro da casa enquanto os outros participantes ficam em estatua e não podem se mexer.

Caso a pessoa se mexa, seja pra abraçar, beijar, ou falar com o visitante da casa, ela estaria diretamente eliminada da competição. Ainda segundo o portal, a Rede Globo estaria querendo colocar o cantor Belo dentro da casa, ex-marido de Gracyanne Barbosa, porém os valores do cachê atribuídos pelo artista estariam altíssimos.

O ex de Gracyanne pediu R$ 450 mil para a participação e a emissora, obviamente, recusou a proposta. A direção do reality também estaria procurando parentes que os participantes não viam há anos para criar um momento de fato emocionante. Porém, sem sucesso.

Dourado, o atual diretor geral do programa, é completamente contra a dinâmica. Entretanto, acabou cedendo à ideia de Belo entrar na casa após ser convencido do forte impacto que o episódio teria na audiência do reality.

Na internet, as pessoas gostaram da ideia do cantor invadir a casa mais vigiada do Brasil: "espero que a o Belo apareça na frente da Gracyanne com um grande pote de whey", brincou um internauta em um tuíte.