Bia Miranda abre detalhes de novo termino com Gato Preto

A influenciadora Bia Miranda anunciou o fim do relacionamento com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. A revelação foi feita através das redes, nos stories do Instagram na manhã desta segunda-feira, (03).

Em entrevista ao portal LeoDias, a ex-participante da Fazenda abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo do término da união. De acordo com Bia, a rotina foi um dos principais pontos para a decisão de colocar um ponto final no relacionamento.

"A rotina normal foi cansando, sabe? Acho que todo relacionamento tem que ter emoção e o nosso já não tinha faz tempo", declarou a jovem, que atualmente está esperando por Maysha, primeira filha com Gato Preto. Ela já é mãe de Kaleb, de 7 meses, fruto do antigo relacionamento com Dj Buarque.

Vale lembrar que, ainda em janeiro deste ano, o ex-casal realizou um chá revelação para anunciar o sexo do herdeiro. A segunda gestação de Bia Miranda foi revelada em setembro do ano passado.

Na internet, a galera criticou bastante Bia: “Não sei porque ainda dão visibilidade pra essa coisa”, disparou uma internauta. “Só fala de macho, até agora não vi falando sobre o filho. Credo”, completou outra.