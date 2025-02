BBB25: Spoiler do Quarto Secreto é revelado e surpreende

Durante o programa "Big Show", comandado por Ana Clara e Ed Gama, Tadeu revelou durante uma conversa um pouco mais do retorno do "quarto secreto", consequência do segundo membro da dupla que será eliminada durante a noite de hoje no terceiro paredão do BBB25.

"Eu tenho um spoiler para dar. Como eu sou caxias, é um 'semi spoiler'. Quem sair amanhã vai para o Quarto Secreto. Faz a despedida da sua dupla ali, em um lugar especial, e vai para o Quarto Secreto. Entra lá, acompanha as coisas, vê vídeos, vê coisas que falaram sobre essas pessoas", disse Tadeu.

Em seguida, Ana Clara questionou se a pessoa que for pro quarto vai poder rever coisas do passado no programa ou se será apenas limitado ao que acontece em tempo real dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em seguida, Ed Gama completa o questionamento, se seriam VT's.

Rapidamente Tadeu dá a entender que a pessoa poderá ver em tempo real e coisas que já aconteceram na casa e ja foi exibido pra galera aqui de fora. Além disso, ele completou a fala alegando que quando a pessoa retornar para a casa, teremos uma dinâmica muito legal e garantiu que todos vão gostar.

"De algum momento ali. E, quando voltar, vai voltar numa dinâmica muito legal, que tenho certeza que todo mundo vai adorar. Só isso que tenho pra dizer!", disse ele, rapidamente saindo para não dar mais spoilers do que vem por aí nesse BBB25.