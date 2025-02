"Preocupante", diz Ana Maria Braga após picada de escorpião

Ana Maria Braga voltou a falar sobre o incidente com um escorpião em sua fazenda em Bofete, no interior de São Paulo, que a levou a procurar atendimento médico. Antes de comandar o Mais Você nesta segunda-feira (03), a apresentadora comentou que o acidente ocorreu dentro de casa, e não ao ar livre.

"Eu disse que estava na fazenda, mas eu não estava descalça na fazenda andando pelo mato. Estava dentro da minha casa, que é limpa, tem dedetização, tem tudo. É realmente preocupante. Nesta época eles aparecem em maior número", explicou.

Vale lembrar que, no último sábado (01), Ana Maria precisou ser levada às pressas ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu após ser picada pelo animal. Segundo sua assessoria, ela pisou no escorpião enquanto caminhava pela fazenda. Após receber atendimento, a apresentadora foi liberada e já está em casa.

Através do stories, a apresentadora até compartilhou um post oficial do Instituto Butantan sobre como se prevenir contra escorpiões. Na publicação eles listam 4 dicas super importantes e eficientes contra os aracnídeos.

Na internet, pessoas deram seus relatos com os aracnídeos: “É perigoso mesmo, meu filho foi picado mais de uma vez”, comentou uma seguidora. “Deviam criar algum produto que ajudasse contra eles”, completou outra.