BBB25: Gracyanne acaba com Diogo no Sincerão e web vibra

No “sincerão” desta segunda-feira (03), Diogo Almeida disse que não faria dupla com Gracyanne Barbosa no BBB 25. A musa fitness, após receber uma torta na cara, rasgou o verbo contra o ator e o clima esquentou.

Gracyanne deixou claro que sempre considerou o brother. "O tempo inteiro eu falei dentro dessa casa que te admirava muito, você veio com uma narrativa perfeita e eu realmente caí porque acredito nas pessoas", disse ela.

Porém, após ele indicar sua amada Aline ao paredão, a musa fitness se revoltou. "A minha régua de homem está lá em cima e você, como homem, teve uma atitude de m**. Você não pensou, em nenhum momento, em defender a Aline", continuou.

"Você é um bom articulador, fala bem, e não articulou, não manipulou e não defendeu ela em nenhum momento", criticou. O ator, após ouvir tudo que Gracyanne tinha para falar, obviamente não ficou calado diante as críticas.

"Por que você me abraçou e disse que me admirava? Foi depois da prova, depois que a gente saiu do confessionário. Você é uma mentirosa, gente... mente na cara dura", acusa o ator. O fogo no parquinho se instaurou.