PMBA volta atrás e diz que Aline Patriarca foi exonerada ao entrar no BBB25

A Policia Militar da Bahia recentemente alegou que o processo de exoneração de Aline Patriarca, atual participante do BBB25, estava ainda em processo de tramitação, mesmo com ela estando confinada ha 1 mês. Porém, agora, de acordo com o BNews, a corporação voltou atrás e disse que, na verdade, a sister já teria sido exonerada de seu cargo.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia no dia 17 de janeiro. De acordo com a decisão, a influenciadora digital teve seu pedido validado a partir do dia 8 de janeiro de 2025. Durante sua participação no reality, Aline, que tem se destacado como a participante que mais ganhou seguidores nas redes sociais, não terá mais vínculo funcional com a corporação.

“Destacamos, portanto, que, durante sua participação em programa de televisão, a soldado Aline Patriarca não terá mais vínculo funcional com a Instituição. A PMBA reforça seu compromisso com a transparência e permanece à disposição para eventuais esclarecimentos”, declarou a instituição

Vale lembrar que, antes de entrar no reality, a influenciadora atuava como soldado em estágio probatório no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), onde participou do salvamento de uma pessoa em situação de rua. As imagens logo em seguida até viralizaram nas redes sociais.

A participante do grupo pipoca é, atualmente, a que mais ganhou seguidores nas redes sociais. Ela entrou no programa sendo dupla de seu amigo Vinícius, que é promotor de eventos. Juntos, eles são uma das duplas que mais cativou o publico do sofá até o momento.