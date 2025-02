Gisele Bündchen dá luz a terceiro filho; saiba o sexo

Nasceu o primeiro filho de Gisele Bündchen com Joaquim Valente. A modelo já é mãe de Vivian, de 12 anos, e Benjamin, de 15 anos. As crianças são fruto do antigo relacionamento com Tom Brady. De acordo com o site TMZ, a famosa e o bebê passam bem.

Ainda de acordo com o portal, fontes próximas informaram que o casal decidiu descobrir o sexo do bebê após o nascimento. Na tarde desta quarta-feira (5), Alice Maria da Silveira, sogra de Gisele Bündchen celebrou a novidade e revelou o sexo da criança. "Nasceu. É um menino!", exclamou ela.

Nas redes sociais, os internautas celebram a chegada do novo herdeiro. "Que lindo, que tenha muita saúde e seja muito feliz", desejou um usuário. "Espero que tenha dado tudo certo no parto. Parabéns Gi", comentou outro. "Que você e a sua família sejam felizes", desejou mais um.

Na última quarta-feira (30), Bündchen emocionou os seguidores ao compartilhar pela primeira vez alguns registros da sua gravidez. Na ocasião, a modelo aproveitou o momento e publicou um vídeo emocionante e reflexivo sobre a vida.

Na legenda, a brasileira escreveu: "A felicidade é um trabalho interno. Lembre-se, você é o único que tem o poder de criar a vida que deseja viver". A publicação teve grande repercussão e em poucos minutos alcançou mais 200 mil curtidas.