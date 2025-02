MP pede prisão de Eduardo Costa em ação contra Fernanda Lima

O Ministério Público pediu a prisão do sertanejo Eduardo Costa. A solicitação ocorreu após o cantor se envolver em uma polêmica com a apresentadora Fernanda Lima. De acordo com a instituição, a pena aplicada ao sertanejo foi substituída de restritiva de direitos para privativa de liberdade. Se aprovada, o famoso será preso.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo e sua defesa não cumpriram a decisão judicial, o que motivou o pedido de mudança na penalidade. “O Ministério Público requereu a revogação da substituição da pena restritiva de direitos para conversão em pena privativa de liberdade."

"Duas cartas precatórias foram encaminhadas para os juízos das comarcas de Indianápolis, em São Paulo, e de Belo Horizonte, em Minas Gerais – cidades onde o cantor possui residências – para intimá-lo junto com a sua defesa para justificarem as razões do descumprimento da sentença. Até agora nem o sertanejo nem seus advogados se apresentaram”, informou o TJ-RJ em nota.

O episódio em questão ocorreu em 2022. Durante a exibição do programa "Amor & Sexo", da TV Globo, Fernanda abordou temas como machismo, racismo e homofobia. Inconformado com as declarações da famosa, o cantor insultou Fernanda de "imbecil" e acusou o programa de ser "esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros".

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre a briga judicial. "Alguém ainda escuta esse cara? Fernandinha meu amor, sucesso", disparou um usuário. "Ô delicia! Adoro ver macho se lascando", comentou outro. "O mais triste é ver mulheres apoiando a fala dele. Ele poderia defender o ponto de vista dele sem desrespeitar a outra parte", opinou mais um.