BBB25: Aline cai nos braços de Diogo, após climão na madrugada

Aline Patriarca bem que tentou, mas não resistiu aos encantos de Diogo Almeida. A baiana que passava bem em frente a cama do ator, se auto convidou para deitar ao lado do carioca. Apesar das inúmeras polêmicas envolvendo o casal, a policial pereceu não se importar e deixou os sentimentos falarem mais alto.

Entretanto, a troca de carinhos não durou muito tempo. Nas imagens, Diogo aparece deitado agarrado com a baiana, que recebe um cafuné do affair. Segundo a beldade, a justificativa para aparecer, do nada, no quarto de Diogo foi a vontade de evacuar.