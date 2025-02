BBB25: Aline rasga elogios a Diogo, mas avisa: "botar no paredão"

Depois da tempestade vem a calmaria. E assim está sendo na relação entre Diogo Almeida e Aline Patriarca dentro do BBB25. Mesmo depois do ator tendo colocado a influenciadora direto no paredão, recentemente ela rasgou elogios ao companheiro de reality.

Em recente conversa, a participante exaltou várias características do ator, porém destacou um alerta referente ao paredão. "Diogo é mais velho, cozinha, é preto... Gente, é covardia! É muita coisa..", começou a sister.

"Mas ele tem que se respeitar, que ele quase me fudeu! Quando eu botar ele no Paredão, aí eu quero ver se ele vai ficar de beijinho! Aí eu vou dizer: vem, que a gente vai se embolar aqui", alertou a participante.

Porém, vale lembrar que, apesar dos últimos dias de treta envolvendo o nome dos dois, durante a tarde de ontem eles apareceram coladinhos no quarto enquanto trocavam carinhos. Os dois passam um tempo deitados juntos, em silêncio. Diogo dá beijos no rosto de Aline, que levanta minutos depois e diz que vai deixa-lo descansar.

Na internet, muitas pessoas estão torcendo para que Aline arrebate a próxima liderança do programa e indique o ator ao paredão. Na web a imagem de Diogo não tem sido uma das melhores por conta dos episódios anteriores.