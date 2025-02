BBB25: João Pedro se declara para sister e ganha apoio

Será que teremos mais um casal dentro do BBB25? Após a festa de ontem (05) João Pedro, um dos gêmeos, se declarou para sua "crush" dentro da casa mais vigiada do Brasil. Ele revelou para Aline que tem interesse em Eva na cozinha após a festa.

"Você queria dar uns beijinhos em Eva?", perguntou Aline. "Não quero dar beijo, não. Quero conhecer", respondeu ele em frente de Eva. "Ah, ele não quer dar beijo em você, não. Ele quer te conhecer!", brincou Aline.



Porém, logo em seguida, a bailarina deu a entender que, talvez não rolasse: "Amiga, o leite ninho tá muito caro! Tá caríssimo!", respondeu. Logo em seguida, Aline falou em apoio ao sertanejo: "Agora eu quero ver quando ele estiver famoso, cantando em banda sertaneja! Você vai querer! Eu não vou deixar, não!".



Em seguida, ele comentou do fato de Eva ter colocado idade como um prioridade, e se perguntou: "O que são 9 anos?". A bailarina reforçou o desinteresse: "Quando você sair daqui, vai ter um monte de novinha atrás de ti!", disparou ela. Porém, ele descartou as possibilidades e disse: "Eu não quero novinha mais, não. Eu quero uma mulher que me respeite, como eu vou respeitar ela. Não quero mais bagunça. O que eu tinha que aproveitar, eu já aproveitei, dos meus 16 aos meus 20 anos eu só fiz bagunça!".

Vale lembrar que, antes da declaração, João disse a Diogo Almeida que ele e Eva estavam flertando de longe. Ele disse que estava "zoando" com a bailarina: "Eu e meu irmão tamo zoando ela. Aí ela: não, você é novo, aí eu brincando com ela é essas que vai", disse ele.