BBB25: Mateus assume que pegou ranço de Diogo e revela motivo

Durante a festa de ontem (05) no BBB25, Mateus começou uma conversa sobre jogo com o ginasta Diego Hypólito. Ele revelou ao companheiro de confinamento que está ficando com ranço de Vilma e Diogo Almeida.

"Vou falar tudo pra você... A pessoa que eu não gosto é o Diogo por conta das atitudes que ele teve, que eu acho incoerentes... Eu acabei pegando esse ranço. Natural, beleza. Só que eu fico com medo de ficar pegando pesado”, começou ele.

“Diogo e Vilma, né... São as pessoas que tenho menos contato, e a Vilma, por exemplo, é uma pessoa que o mínimo contato que tive foi com ela. Todas as vezes que tive contato, ela foi bacana. Mas as vezes que vi ela falando das pessoas...", continuou.

Rapidamente o atleta olímpico respondeu concordando com Mateus: “Eu não gostei das coisas que ela falou”, referindo-se aos comentários feitos por Vilma com relação aos colegas de confinamento do programa.

Mateus então completou: “Não gosto de quando ela tá puta e não mede as palavras para falar com ninguém”, e Diego respondeu: “Mas é muito mais fácil pra gente que é de uma geração atual, que consegue se expressar pra falar as palavras. Não estou defendendo ninguém".