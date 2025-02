BBB25: Aline desabafa sobre Diogo Almeida: "uma farsa total"

Durante conversa com Thamiris durante a madrugada desta quinta (06), Aline fez um desabafo sobre sua atual situação com Diogo Almeida no BBB25. Dona Delma também estava presente e deu seu parecer sobre a dupla.

As sisters conversam sobre Diogo Almeida e o Contragolpe da última formação de Paredão. Delma, que também está com elas, fala que está com "ranço" do ator e de sua mãe, Vilma. "Não existe mais, para mim, qualidade, só estou conseguindo enxergar os defeitos. Quebrou alguma coisa dentro de mim com eles", relatou.

Aline diz que está com um sentimento parecido e aponta sua opinião sobre o brother: "Não acho que ele é uma farsa total. Mas algumas coisas, para mim, já não soam mais tão naturais. Eu fico na dúvida se está fazendo isso para aparentar que está tudo bem".

A sister continua: "Não sei, porque para mim está tudo bem. Você vê que eu falo, brinco", fala Aline. "Eu sinto que você não quer criar uma torta de climão", opina Thamiris sobre a situação da amiga e do ator dentro do reality.

"Eu também não quero destratar. Eu odiaria ser vista dessa forma. Tipo assim, a pessoa lhe abraçar... Se eu não quiser de jeito nenhum, nem chego perto", fala a policial. Em seguida, Thamiris comenta o fato dele ainda chamar Aline para dançar: “Imagine você terminar com alguém e a pessoa continuar agindo como se estivessem juntos, com todo mundo te olhando? Isso que me pega um pouco", fala.