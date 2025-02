BBB25: Novo líder já traça rota e já aponta alvos para o Paredão

Na última noite (06), tivemos mais uma prova do líder no BBB25, João Gabriel conquistou a liderança e, sem perder tempo, começou a traçar suas estratégias para o próximo paredão. Em conversa com Maike e Gabriel, o novo líder revelou que já tem nomes em mente para indicar, deixando claro que não vai aliviar para certos participantes.

Durante o bate-papo, João Gabriel mencionou suas intenções de colocar Mateus, Aline e Vitória na mira. “Acho que vou dar pro Mateus, pra Aline, e acho que vou conversar com o Diego. Mas eu não queria dar pra ele não…”, revelou o líder, demonstrando certa hesitação ao citar Diego. A resposta de Maike foi direta: “Então não dá, não.”

A conversa entre os brothers seguiu, com Gabriel ponderando as possibilidades: “Mas qualquer coisa troca ideia com ele.” João Gabriel, por sua vez, demonstrou ter suas preferências bem definidas. “Eu daria pra Vitória, porque não sou prioridade deles, mas eu ia mandar o Mateus,” afirmou, reforçando sua intenção de mexer nas alianças da casa.

Vale lembrar que, João Gabriel também se envolveu na treta com relação a ansiedade de Diego Hypólito nos primeiros dias da edição. O que levou o atual líder a descartar a possibilidade de indicar o ginasta agora foi tê-lo visto rindo sozinho recentemente, como havia comentado que fazia antes.

“Deixar o Diego em paz. Já resolvi com ele, nós”, disse João Gabriel. “Nós não é homem de duas palavras. Se falar que eu não vou votar no cara, igual falei que não ia votar nele mais, a gente conversou… Eu senti um pouco de coisa nele. E eu observei ele rindo sozinho na piscina.”