BBB25: Gracyanne faz revelação sobre o que viu no Quarto Secreto

A volta de Gracyanne do Quarto Secreto está movimentando o BBB25! Após passar um período isolada, observando tudo o que acontecia na casa, a sister não hesitou em compartilhar suas impressões com os demais participantes. Em conversa com os gêmeos, ela fez questão de elogiar a postura deles em relação a Diogo, destacando a coragem da dupla.

“Vocês são dois meninos novos, porque são homens pra cralho. Vocês chamaram a atenção do Diogo que ele tava errado, mas que vocês tavam felizes. Vocês tiveram coragem, ninguém mais teve. Vocês são foda pra cralho!”, disparou Gracyanne, deixando claro que aprovou a atitude dos brothers. A sister mostrou que acompanhou tudo de perto enquanto esteve no Quarto Secreto.

Os gêmeos, que já vinham sendo apontados como jogadores estratégicos, ganharam ainda mais destaque com o reconhecimento de Gracyanne. A bronca que deram em Diogo repercutiu dentro e fora da casa, gerando discussões entre os telespectadores sobre os rumos do jogo.

A volta de Gracyanne promete esquentar ainda mais o BBB25. Com informações privilegiadas e uma visão clara dos bastidores, ela tem tudo para influenciar os próximos movimentos no reality. Resta saber se sua opinião sobre os gêmeos e Diogo pode mudar o jogo ou até mesmo abalar alianças.

Com o clima cada vez mais tenso, o público já está ansioso para ver os próximos desdobramentos. Com sua ida ao quarto secreto, a musa fitness voltou com algumas vantagens dentro do jogo e promete entregar tudo.