Demissão de Rodrigo Bocardi causa disputa por vaga na Globo

A demissão de Rodrigo Bocardi da Globo na última quinta-feira (30) caiu como uma bomba no jornalismo da emissora e rapidamente se tornou um dos maiores escândalos dos bastidores. Depois de mais de duas décadas na casa, o jornalista foi desligado sob a justificativa de ter descumprido normas éticas da empresa. No entanto, a situação segue rendendo com mais babados surgindo.

De acordo com relatos, Bocardi teria sido alvo de uma investigação interna conduzida pelo setor de Compliance da Globo. A denúncia mais explosiva seria a de que o ex-apresentador do Bom Dia SP estaria prestando assessoria política e, ainda, fazendo cobranças a empresas de coleta de lixo e construções públicas

O caso escancarou uma verdadeira crise nos bastidores da emissora, e agora uma nova disputa se desenha: quem ficará com o posto de âncora titular do Bom Dia SP? Com a saída repentina de Bocardi, nomes já começam a ser cogitados, e a competição interna promete ser acirrada.

Enquanto isso, as investigações sobre as acusações contra Bocardi seguem gerando repercussão e dividindo opiniões. Até o momento, o jornalista não se pronunciou oficialmente sobre as denúncias, o que tem alimentado ainda mais especulações.

No meio disto tudo, quatro nomes surgem bem fortes para assumir a vaga do Bom Dia São Paulo: Roberto Kovalick; Alan Severiano, José Roberto Burnier e Sabina Simonato. Tudo que se sabe, é que uma disputa acirradíssima entre jornalistas pela vaga de Bocardi está rolando na emissora.