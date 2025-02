Kanye West pede por liberdade de P.Diddy nas redes sociais

Kanye West voltou a causar polêmica na noite desta quinta-feira (6) ao sair em defesa de Sean "Diddy" Combs, que está preso desde setembro de 2024, enfrentando acusações graves. Em uma série de postagens no X, antigo Twitter, o rapper iniciou sua manifestação com um curto, porém direto, “FREE PUFF” ("LIBERTEM PUFF"), escrito em letras maiúsculas, deixando claro seu apoio ao ex-produtor musical.

Sem medir palavras, Kanye continuou suas publicações atacando outras celebridades próximas a Diddy. Ele criticou aqueles que, segundo ele, não se posicionaram sobre a prisão do magnata da música. “Observam nosso irmão apodrecer e não dizem nada”, disparou o rapper, sugerindo que figuras influentes da indústria estariam sendo omissas diante da situação.

Em meio às declarações, Kanye também relembrou outro nome polêmico: Chris Brown. O cantor, que já enfrentou diversas controvérsias ao longo da carreira, foi citado pelo rapper como exemplo de alguém que teria sido “cancelado” injustamente. “Nós assistimos eles tentarem cancelar Chris Brown e ninguém fez nada. Eu fui covarde naquela hora também”, escreveu Kanye, insinuando arrependimento por não ter se posicionado em momentos anteriores.

As declarações de Kanye West reacendem debates sobre sua postura ao longo dos anos. O artista já fez inúmeras falas controversas, como quando declarou publicamente apoio a H1tl3r e afirmou que a escravidão foi uma "escolha" dos negros. Além disso, protagonizou um dos momentos mais marcantes da cultura pop ao interromper Taylor Swift no VMA, no início da carreira da cantora, para afirmar que Beyoncé merecia o prêmio.

O apoio de Kanye a Diddy levanta discussões sobre o impacto de suas palavras. O ex-produtor musical enfrenta acusações seríssimas, incluindo abuso e tráfico s3xual, extorsão e conspiração, com denúncias que envolvem mais de 120 vítimas. Ainda assim, Kanye optou por defender o amigo publicamente, dividindo opiniões e gerando ainda mais controvérsias em sua trajetória já marcada por polêmicas.