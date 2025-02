Adriane Galisteu passa por procedimento de emergência: "Susto"

Adriane Galisteu retornou recentemente ao Brasil após curtir férias na Suíça, Itália e Vaticano. No entanto, a viagem foi interrompida por problemas de saúde, que a levaram a procurar atendimento médico. Já no país, a apresentadora precisou ser hospitalizada para investigar complicações que surgiram durante o passeio.

No Instagram, Galisteu compartilhou vídeos relatando seu estado de saúde e o mal-estar repentino. Ela explicou a necessidade de exames detalhados para identificar a causa do problema. Para isso, ficou internada no Hospital Israelita Albert Einstein.

Entre os sintomas, a apresentadora revelou que chegou a ter febre de 39 graus. O quadro preocupou sua equipe médica, que buscou rapidamente um diagnóstico preciso. Após os exames, foi constatada uma infecção urinária alta.

Apesar do susto, Galisteu manteve uma postura tranquila e até bem-humorada ao atualizar seus seguidores. Ela agradeceu o carinho dos fãs e reforçou a importância de cuidar da saúde. Seu estado está evoluindo bem, e ela segue em recuperação.

O episódio serve de alerta sobre a necessidade de atenção aos sinais do corpo. Infecções podem se agravar rapidamente, e buscar tratamento imediato é essencial. Galisteu agora foca na recuperação para retomar seus compromissos normalmente.