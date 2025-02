Mania de Você: Autor tenta reverter rejeição de personagem

A novela "Mania de Você" tem aflorado os ânimos do telespectador. Viola, a mocinha e protagonista da trama, vivida por Gabz, passou por momentos turbulentos com o público. Para tentar reverter a rejeição e salvar o personagem, o autor João Emanuel Carneiro providenciou uma mudança no roteiro.

Na tentativa de convencer os noveleiros de plantão, Viola vai finalmente abrir o jogo sobre um dos momentos mais polêmicos da novela: sua traição a Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) no início da trama.

Rejeitada pelo público desde o começo da trama, a chef de cozinha vai desabafar sobre sua trajetória de vida, um dos pontos mais criticados na história da novela. Porém, vai defender que se apaixonou por Rudá (Nicolas Prattes), algo que boa parte do público nunca conseguiu entender.

"O Rudá e eu nos apaixonamos! Talvez a gente tenha errado em não dizer isso logo pra você e pra Luma, mas nada justifica o inferno que fez das nossas vidas!", dirá Viola Para Mavie. Entretanto, a novidade parece que não convenceu tanto assim os internautas, que comentaram o retorno da atriz.

"Ai não João a gente não aguenta mais ela, some com ela de novo", escreveu um usuário. "Atriz ruim, personagem ruim, novela ruim", comentou mais um. "A pior parte da novela é Viola e aquele circo", disse outro. "Tanta atriz boa, foram arrumar a pior", disparou mais um.