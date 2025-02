BBB25: Aline fala em beijão após Diogo Almeida mudar visual

No entanto, nas redes sociais o público disparou críticas contra Patriarca. "Vou deixar pra falar na terça", comentou Rafael Portugal. "A mulher quando quer errar não tem amiga que ajuda", comentou mais um. "Só lembrei quando o pobre do Matheus foi rejeitado pela Anne porque tirou a barba", relembrou outro.

Devido aos últimos acontecimentos na casa, Aline resolveu se afastar do brother e terminar de vez o romance que vivia com o ator. "Foi algo legal, foi. Por um momento. Mas agora não está sendo mais, e eu não posso deixar outra coisa tirar o meu foco, que é o prêmio! [...] E tava tão legal, cara”, disse ela.

Após o ator permitir que a policial enfrentasse a prova do Bate-Volta, correndo o risco de cair no Paredão, a atitude de Diogo foi desaprovada pelos participantes. Principalmente, Gracyanne Barbosa que comprou briga pela amiga e chegou a trocar insultos com o ator.