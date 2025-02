BBB25: Mateus infringe regra, leva estalecada e Vitória reage

Mateus perdeu estalecas por estar sem microfone, e a reação dos colegas não passou despercebida. Assim que a punição foi aplicada, Thamiris não segurou a risada e soltou um alerta ao brother. A sister demonstrou preocupação com o risco de todos ficarem sem comida.

“Vei, você vai acabar indo pro Paredão, a gente tá quase no Tá com Nada”, disparou Thamiris. A participante ainda brincou que precisaria fiscalizar o uso dos microfones para evitar novas punições. O clima foi de descontração, mas com um tom de aviso no BBB25.

Vitória também não deixou passar a falha de Mateus e reagiu incrédula. “Por que ele tá sem microfone? Pra cantar Espresso ele não esquece de colocar”, alfinetou a sister. A indireta rapidamente repercutiu entre os participantes.

O momento gerou comentários dentro e fora da casa, com fãs destacando a brincadeira entre as sisters. Apesar do tom leve, a perda de estalecas acendeu o alerta sobre o impacto das punições na alimentação do grupo.

Mateus, por sua vez, não rebateu as provocações e seguiu a rotina normalmente. Vale lembrar que a perda de estalecas é um grande problema no BBB25, desde as punições mais "leves", até as mais pesadas. Agora, resta saber se a nova "fiscal de microfone" vai render em algo.