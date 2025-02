Khloé Kardashian revela motivo de praticar exercícios: 'Malho para transar'

Khloé Kardashian, de 40 anos, deixou o público chocado após revelar o motivo de tanto se exercitar fisicamente. Com um shape de dar inveja, a beldade revelou de onde vem a motivação e disposição para malhar. Para a surpresa de muitos, manter as curvas do corpo em dia tem um único propósito: transar!

"Olha, eu malho para transar. Eu penso: 'Algum dia alguém vai me ver nua'. E eu tenho que estar apresentável", brincou. A revelação quente sobre a rotina de exercícios da estrela de reality shows surgiu no último episódio de seu podcast 'Khloé in Wonder Land'.

Vale ressaltar que a socialite ganhou ainda mais fama após a polêmica separação com o ex-namorado Tristan Thompson, pai de True Thompson, de 6 anos, e Tatum Thompson, de 3 anos. O menino nasceu por barriga de aluguel e, inicialmente, foi registrado como "Baby Kardashian".

De acordo com a imprensa internacional, a moça decidiu fazer seu 'Revenge Body' - ou corpo de vingança, em tradução literal - para "dar o troco" após uma suposta traição do astro da NBA (National Basketball Associatio).

Vale lembrar que Khloé é irmã de Kim Kardashian e ficou famosa ao estrelar com a família no reality Keeping Up With the Kardashian. Ela é dona de uma fortuna estimada em US$ 40 milhões.