BBB25: Diogo sofre ‘acidente’ com parte íntima na piscina e pede ajuda

Diogo Almeida contou um episódio perigoso que passou enquanto se banhava na piscina do BBB 25. O ator simplesmente teve a genitália sugada ao passar por um ponto de sucção da banheira. Enquanto se refrescava com a mãe e João Pedro, o brother disse que alertou a direção do reality sobre o episódio.

"Eu fui falar lá dentro. Porque o negócio na piscina sugou o meu pênis. Falei, ninguém disse nada. Uma coisa é você saber que vai ser sugado. Outra coisa é surpresa, poxa", disparou ele aos risos. O vídeo repercutiu na web e os internautas comentaram sobre as declarações do ator.

"Queria ser a piscina, não vou mentir", disse um usuário. "A piscina quase explodindo", escreveu mais um brincando com o tamanho da parte íntima do ator. "Ele sem barba ficou com mais cara de vilão", comentou mais um sobre o novo visual do rapaz.

Para quem não acompanhou, Diogo mudou de visual. Ele foi muito elogiado por Aline Patriarca após tirar a barba. "Está lindo! É bom que agora eu tenho uma desculpa, que tem outra pessoa para beijar na casa.”, disparou a sister arrancando gargalhadas dos demais confinados.

O ex-casal viveu um breve romance na casa. No entanto, após a última formação do Paredão, Aline resolveu não seguir adiante com o ator. No entanto, a troca de flertes e olhares permanece acontecendo entre os dois.