BBB25: Diego Hypólito desabafa e expõe mágoa com Jade Barbosa

Diego Hypolito está de coração partido. Na tarde desta sexta-feira (7), o ginasta aproveitou o treino ao lado de Gracyanne Barbosa para desabafar com a sister. Após ser excluído do casamento de Jade Barbosa, o atleta contou que sua família acolheu a ex-amiga em vários momentos de sua vida.

Na ocasião, Diego também revelou que Dany chorou muito, de uma forma que ele nunca vai esquecer. “Eu lidei numa boa, eu fiquei triste. Eu não sou hipócrita de dizer que eu não fiquei triste porque envolveu muitas pessoas próximas da gente e eu fiquei assim ‘Caraca cara, então não gostou da gente nunca e conviveu a vida inteira’”, disse.

Em seguida Diego afirmou que já brigou inúmeras vezes com a atleta. "Brigas, Gra, na vida a gente tem com muitas pessoas. E, com essa própria pessoa, eu já tive brigas, mas brigar a gente briga até com nossos (...) A briga não diminui o sentimento que você tem”, pontuou.

Vale lembrar que Jade Barbosa se casou no último dia 28 de setembro do ano passado com o administrador de empresas Leandro Ferlini. A cerimônia foi íntima e aconteceu em São Paulo. Dentre os convidados, ginastas como: Rebeca Andrade, Flavinha e Daiane dos Santos marcaram presença.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as declarações do medalhista olímpico. "Só quem já foi amigo sozinho sabe do que ele está falando", comentou um usuário. "Por isso é importante saber colocar as pessoas nas suas devidas prateleiras", opinou mais um. "Eu acho que chega um momento que eles esquecem que estão sendo filmados", disse outro.