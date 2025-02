BBB25: Primeira parcial do 4° paredão mostra disputa acirrada

O quarto paredão do BBB25 tá on e foi formado durante a última noite de domingo (09). Dessa vez, temos Aline Patriarca, Vitória Strada e Gabriel Yoshimoto. Dessa vez, Aline foi indicada pelo líder João Gabriel, enquanto os três mais votados da casa foram Diogo Almeida, Gabriel e Vitória Strada.

As indicações da votação pela casa participaram da prova do “bate e volta”, que resultou em Diogo Almeida se safando da berlinda. O anjo da semana, Mateus, descobriu que o benefício era autoimune e garantiu mais uma semana na casa.

Depois da formação, as enquetes começaram a pipocar nas redes sociais e, o resultado parcial, demonstra que Gabriel Yoshimoto , até o momento, é o eliminado com 52,9% dos votos, enquanto Vitória Strada tem 33,4% e Aline com 13,7%.

Apesar dos números de Gabriel serem altos, até amanhã a noite tem muito tempo para votar. A disputa é acirrada e tudo pode mudar a qualquer momento, porém, pra isso, é preciso votar no Gshow. Lembrando que a votação nas enquetes não contabiliza no resultado da eliminação.

Na internet, a galera já começou a comentar sobre a formação do paredão: “Gabriel é traiçoeiro e merece sair”, disparou uma seguidora. “Fora Gabriel com força, Vitória vai depois”, completou outra em seguida.