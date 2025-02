BBB25: Gabriel se revolta com voto de Diego Hypólito: "pagando de coitado"

Claramente estressado por estar no paredão essa semana, Gabriel Yoshimoto explodiu durante conversa na madrugada desta segunda-feira (10) com os gêmeos João Gabriel e João Pedro, e Maike. E o tópico do assunto foi: Diego Hypólito e seu voto no brother.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"A gente tinha acertado. O Maike falou assim: 'Não vamos dar palco pro Diego', essa porr¨... A gente falando 'não vamos dar palco pro Diego, porque ele vai votar no Diogão'. Vai ficar pagando de coitado até quando? Dá não. Nossa, cara, não conseguia nem falar", disse.

Logo em seguida, o líder da semana colocou Aline no assunto: "Eu nem falei o que eu tinha que ter falado. Não tenho obrigação de falar pra menina lá, e ela falou que não tenho palavra. Não tenho palavra o cara*! Não prometi nada para ela".

No fim, eles decidiram analisar melhor o jogo para descobrir quem votou em Gabriel e logo chegaram na conclusão de que Aline também votou no brother. O participante recebeu 3 votos: Aline, Diego e Guilherme.

Vale lembrar que, em parciais recentes divulgadas, Gabriel é apontado como o eliminado nesse 4° paredão com 52,9% dos votos. Ele está na berlinda com Vitória Strada, que conta com mais ou menos 33,4% dos votos e Aline, com 13,7%.

???? Gabriel: "O Maike falou: 'Meu irmão, não vamo dar palco pro Diego, não vamo dar palco pra ele porque ele não vai votar mais em nós...' O c*****! Vai ficar pagando de coitado até quando?" #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/DZHDtHZgcS — Big Brother Brasil (@bbb) February 10, 2025