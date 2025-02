Fernanda Torres se encontra com Ariana Grande e fãs vibram

Ariana Grande se encontrou com Fernanda Torres durante a noite de domingo (09) durante o famoso Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, que aconteceu na cidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

A atriz e cantora norte americana não hesitou em tietar Fernanda Torres, que concorre ao Oscar de melhor atriz pelo filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Ariana concorre como "Melhor Atriz Coadjuvante", por interpretar "Glinda", em "Wicked".

Enquanto era fotografada, Ariana olhou para o lado esquerdo e, assim que viu Fernanda, foi correndo abraçá-la. A brasileira, sempre bem-humorada, sacudiu os cabelos, fazendo referência à personagem Glinda, vivida por Ariana no filme Wicked.

Em vídeo que circula na web, é possível ver Fernanda Torres elogiando Ariana. "Não imaginava que você era tão engraçada. Eu amo comédia, você estava maravilhosa", disse Torres. Ariana também não hesitou em rasgar elogios sobre Fernanda Torres.

"Essa é a primeira vez que nos encontramos em um desses eventos, o que é curioso porque estamos fazendo a temporada toda juntas. Agora, quando finalmente nos topamos, ela fez a 'jogada de cabelo' da Glinda para mim, e eu quase morri!", brincou Grande. "Ela é tão linda, tão gentil, e tão brilhante. A atuação dela [em Ainda Estou Aqui] é fantástica, e ela é um ser humano brilhante".

