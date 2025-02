BBB25: Vitória Strada detona Diego Hypólito após descobrir voto no paredão

A formação do último paredão continua rendendo tensão no BBB25, e Vitória não escondeu sua irritação com Diego. Durante uma conversa no quarto, a sister deixou claro que se sente traída pelo brother após descobrir seu voto.

Tudo começou quando Mateus questionou quem havia votado em Gabriel, e Camilla revelou que Diego, Aline e Guilherme foram os responsáveis. Diante da informação, Vitória reagiu sem esconder a frustração: "Eu fico pta com o Diego."*

Thamiris também demonstrou insatisfação e reforçou que já não confia mais no brother. "Não jogo mais com ele, já tinha falado daquela vez." Vitória concordou e relembrou que Diego havia prometido estar ao lado deles no jogo, mas não cumpriu.

Na conversa, Mateus questionou quem são as verdadeiras prioridades de Diego no jogo, e Camilla foi direta ao afirmar que ele está fechado com Guilherme e Delma. Ao ouvir isso, Vitória não se segurou: "Então não vem falar pra mim nessa semana que quer estar cada vez mais próximo de mim. Estar no meu jogo é o quê pra você?"

O clima no grupo segue tenso, e a confiança entre os participantes começa a se abalar. Com essas trocas de farpas, fica claro que as alianças podem se desfazer a qualquer momento, e os próximos dias prometem ainda mais reviravoltas na casa!