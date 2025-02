BBB25: Aline justifica voto em Gracyanne e leva chega pra lá da musa fitness

A noite de Paredão continua repercutindo dentro da casa mais vigiada do Brasil. Na tarde desta segunda-feira (10), Aline Patriarca e Gracyanne Barbosa tiveram um atrito na academia. A baiana comentou sobre ter ficado surpreendida com a indicação do líder, João Gabriel.

Ao ouvir o comentário, a musa fitness pontuou que não há necessidade de se justificar com a indicação. Na sequência, ela relembrou o momento em que a policial se justificou após votar nela e disparou que não foi sincero.

"Mas você não precisa, por exemplo, justificar como você justificaram para mim. 'Votei em você porque achei que vocês votariam em mim', e depois eu assisti o VT de você dando motivo porque votou em mim", contou a empresária.

”Eu falei os dois motivos. Sabendo que eu não estava na sua lista de prioridades e vendo que você tinha uma relação legal com os meninos, pra mim eu seria opção pra você (...) Eu queria ter visto vocês (ela e Giovanna) se posicionarem”, pontuou a policial.

Em seguida, Gracyanne ressaltou que não vê necessidade que os brothers fiquem se justificando: ”Pra mim, zero. A não ser que você tenha um nível de amizade e carinho por mim, que queira me dar um toque. Que não foi o que aconteceu.”

Gracyanne ainda revelou ter ficado chateada com o voto da sister: ”Eu fiquei chateada (com o voto), porque se você tivesse o carinho que eu tenho por você, você teria me dado um toque.” Aline, por sua vez, rebateu: ”Pronto. Mas, até o momento, como eu me via como opção de voto para você (...) Eu não tinha como cobrar isso.”