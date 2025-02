Morre filha de Lexa três dias após nascimento

Lexa anunciou, na tarde desta segunda-feira (10), a morte da sua filha, Sofia. A bebê nasceu no último dia 2, no entanto, faleceu três dias depois. Nas redes sociais, a artista lamentou a perda: "Agora estou buscando um rumo na minha vida, uma parte de mim se foi", escreveu ela.

A cantora estava grávida de seis meses da primeira filha, fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Lexa ficou internada em uma Unidade Semi-Intensiva com quadro de pré-eclâmpsia precoce no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.

"O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muito desejada! Uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha", relatou em seu perfil no Instagram.