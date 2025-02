BBB25: Diego Hypolito expõe incômodo entre aliados e ameaça tomar atitude

Em conversa com a irmã, Daniele Hypolito e Guilherme, o ginasta, Diego Hypolito, expôs o seu incômodo com o jogo de alguns aliados. Na área externa, o atleta apontou que em ambos os grupos existem pessoas que não jogam de acordo com os seus princípios.

"Esse Paredão vai fazer eu me aproximar de outras pessoas. Porque eu me conheço, e estou odiando esse disse-me-disse", iniciou ele. Na sequência, Daniele explicou que tanto ela, quanto o irmão não são prioridades de nenhum grupo.

"Nesse momento a gente se sente peça de tabuleiro, porque a gente não é prioridade de ninguém de lá. Só que a gente segue uma linha de raciocínio com o que eles estão falando", pontuou a medalhista. No mesmo instante, o ginasta interrompeu a irmã.

"Daniele teve várias situações insidiosas para acontecer o que aconteceu. É muito simples falar assim 'olha, na primeira semana vocês não tomaram partido de nada'. Eu não ia tomar, eu nem conheço as pessoas daqui. E eu sei muito bem hoje em dia enxergar o que eu admiro na pessoa", pontuou o brother.

E seguiu: "E tem pessoas que fazem parte de um grupo que tem coisas que eu não concordo. Como tem pessoas que fazem parte de outro grupo que eu também não concordo. Eu sei quem são hoje as minhas prioridades no jogo", finalizou o atleta.