BBB25: Parcial é atualizada, porém com chances de reviravolta

O quarto paredão do BBB25 foi formado na noite deste domingo, (09), após votos da casa e indicações dos líderes. A eliminação acontece hoje (11) logo após a novela "Mania de Você". Vale lembrar que os emparedados entregaram tudo no sincerão de ontem.

Após a dinâmica de ontem ter pegado fogo, obviamente os resultados das parciais deram uma estremecida e apontam a possibilidade de uma reviravolta. Aline, Gabriel e Vitória Strada estão na berlinda e com os nervos lá no alto.

Lembrando que a votação é para eliminar e que, votação de enquete não conta para a eliminação oficial. É preciso acessar o Gshow e votar no participante que deseja que saia da casa mais vigiada do Brasil e validar o voto.

Segundo as parciais atualizadas do Votalhada agora durante a manhã, Gabriel segue sendo o eliminado da noite com 51,81% dos votos. Enquanto Vitória Strada tem 35,74% dos votos e, logo atrás, Aline com 12,35%.

Na internet, fãs de Vitória Strada fazem inúmeros mutirões para tirar a atriz da reta. Porém, ainda há possibilidade de tudo mudar até a hora do programa, que ocorre na noite de hoje, logo após a novela, na Rede Globo.