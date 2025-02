BBB25: Diogo revela que Gracyanne o ameaçou de agressão

O clima esquentou no BBB25 após Diogo relembrar uma declaração polêmica de Gracyanne durante o Sincerão. Em conversa com Diego, o brother mencionou um momento em que a influenciadora teria feito um comentário forte dentro da piscina.

"No momento certo, você tem que falar. Como, por exemplo, a Gracyanne falando dentro da piscina que, se fosse lá fora, ela ia me meter a porrada, que os amigos dela com certeza estavam pensando isso lá fora. Porque, com certeza, se fosse lá fora, ela ia me meter a porrada", revelou Diogo.

Ele ainda enfatizou que nunca agrediu uma mulher e se defendeu de qualquer insinuação: "Essa informação eu não tinha falado pra ninguém, mas ela falou! E eu nunca agredi uma mulher. Deus me livre."

Em resposta, Gracyanne disse: “Mas a postura que você teve lá, você não teve aqui, né?”, questionou ela ao ator. A musa fitness foi bem objetiva e direta durante sua vez e não hesitou em apontar contra os outros participantes.

A fala repercutiu entre os participantes e promete movimentar ainda mais o jogo nos próximos dias. Na internet, a madrugada pós sincerão pipocou horrores no twitter e nas outras redes sociais. Internautas ficaram divididos.