BBB25! Resumo sincerão com discussão acalorada entre Aline e João Gabriel

O quarto Sincerão do BBB 25 aconteceu nesta segunda-feira (10) e trouxe momentos de tensão entre os participantes. Na dinâmica, transmitida parcialmente ao vivo pela Globo, os brothers e sisters tiveram que associar colegas a três categorias comuns em todas as edições do reality.

Cada participante precisou indicar quem da temporada “vai passar despercebido”, quem será “rejeitado pelo público” na eliminação e quem é o “mais escorregadio” no jogo. Eles tiveram até 90 segundos para justificar suas escolhas, mas o apontado como “escorregadio” não teve direito de resposta.

O jogo esquentou especialmente em alguns momentos. Aline e João Gabriel protagonizaram um bate-boca intenso quando a sister acusou o brother de ser “falso” e "mentiroso". Já Eva, Renata e Vitória se desentenderam em uma troca de farpas, enquanto Diogo Almeida e Gracyanne discutiram na reta final da dinâmica. Durante o embate, Diogo chamou a influenciadora de “prepotente”.

Além das brigas entre os participantes, o apresentador Tadeu Schmidt demonstrou irritação com aqueles que não justificaram suas escolhas de maneira satisfatória, cobrando um posicionamento mais claro. O cronômetro foi reiniciado algumas vezes.

No fim, Aline foi a mais votada como “escorregadia”, Vilma recebeu a maioria dos votos como a que “vai passar despercebida” e Diogo Almeida acabou como o mais indicado para ser eliminado com alta rejeição no paredão.