BBB25: Diego fica indignado com comentário de Aline e desabafa

O clima de tensão segue firme no BBB25, e Diego desabafou com Camilla sobre sua indignação com Aline. O brother acredita que foi prejudicado dentro da casa por uma fala da sister e quer que ela desminta a informação. "Eu preciso que Aline desminta isso para as pessoas."

Camilla, por sua vez, ficou confusa e questionou o que Aline realmente disse. "O que ela falou? Porque eu não entendi muito bem." A falta de clareza sobre a situação deixou a conversa ainda mais tensa, e Diego seguiu frustrado com a situação.

Sem compreender direito o que aconteceu, Diego expressou sua irritação. "Nem eu entendi bosta nenhuma. Eu nem converso direito." O brother sente que está sendo prejudicado e não sabe como lidar com a repercussão dentro da casa.

A preocupação de Diego agora é sua imagem diante dos outros participantes. Ele teme que o mal-entendido afete sua permanência no jogo e sua relação com os aliados. A necessidade de um esclarecimento se tornou urgente.

Com as emoções à flor da pele, a situação pode ganhar novos desdobramentos. Na cozinha, Gracyanne Barbosa saiu em defesa do ginasta e sugeriu que Aline se desculpasse por sua fala: “Eu sei que você fez sem querer, mas ele foi exposto e colocado em um lugar que deixou ele muito chateado sem necessidade. Acho que cabe você pedir desculpa e encerrar”, comentou a musa fitness.