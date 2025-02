Carol Castro é acusada de dar piti nos bastidores de "Garota do Momento"

O programa Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira (10) trouxe uma bomba sobre a atriz Carol Castro, que está no ar como a Clarice na novela Garota do Momento. Segundo informações ela teria dado piti nos bastidores da produção.

O motivo do ataque nos bastidores da novela das seis? O figurino. "Parte dos figurinistas de Garota do Momento estão com muitos problemas com os pitis dela. Gritos, ela não está aceitando os figurinos dela. Quer meter sensualidade nos figurinos, na personagem, o que não existe", disse.

Ainda de acordo com os relatos, Carol Castro teria tentado rasgar uma roupa de grife de sua personagem porque não gostou da peça. "Uma das assistentes de figurino pediu para sair da produção por estado psicológico abalado", seguiu o jornalista.

Porém, em nota, a assessoria da atriz negou todas as informações e alegou que desconhece "absolutamente tudo" que a fonte do programa falou. Entretanto, já viralizou e a galera na internet está comentando.

“Estrelismo a essa altura do campeonato?”, questionou uma seguidora nos comentários. “Não sei se acredito. Uma novela de época é muito difícil ter os figurinos muitos ousados”, completou outra seguidora.