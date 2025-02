BBB25: Raissa Simões volta a trabalhar no circo após ser eliminada

Raissa Simões, de 19 anos, e Edilberto ou Ed, de 42 anos, voltaram com a rotina de trabalhos no circo da família. Na última segunda-feira (10), a filha do palhaço publicou nos Stories do Instagram uma foto já preparada para entrar no picadeiro, com o texto: "Hoje tem".

Na manhã desta terça-feira (11), Edilberto postou um vídeo em que fala deste retorno. "Olha onde eu estou. Estou de volta. De volta para a minha casa. O lugar que eu acho que é mágico, o lugar que desperta sonhos, desperta alegrias, desperta sorrisos", iniciou.

E seguiu com as declarações: "Tudo isso é no circo. Então, sempre que você puder fazer uma visita, faça! Sorrir ainda é o melhor remédio. Viva o circo!", finalizou. Para quem não acompanhou, pai e filha, a dupla foi a segunda a deixar o BBB 25.

Na berlinda, eles enfrentaram as duplas Diego e Daniele Hypolito, e Vitória Strada e Mateus Pires. A votação foi acirrada, a família deixou o programa com apenas 50,70% dos votos. Vitória e Mateus em segundo lugar com 43,51% do voto popular.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a volta ao trabalho dos palhaços. "É a profissão deles, queria que eles saíssem e fizessem o que, cirurgia plástica?", comentou um usuário. "Eles merecem voltar", desejou outro. "A Globo deveria só convidar os anônimos para participar desse reality", opinou mais um.