BBB25: Mateus dá conselhos para Aline sobre relacionamento com Diogo

O enredo dentro da casa mais vigiada do Brasil continua sendo o mesmo: Diogo e Aline. Dessa vez, Mateus Pires sentou com a aliada e resolveu aconselhar a policial a analisar se a relação com o ator não está afastando ela de sua dupla ou de seus amigos.

“Minha relação com você continua, só que eu puxar para você essa pauta de novo ou falar na cara dele que ele foi errado sendo que você tá resolvida com ele, quem sou eu pra puxar essa pauta? Não cabe mais a mim. Isso é sobre você agora", iniciou.

E seguiu com as declarações: "Mas como amigo, dou esse conselho para você, analise se isso não está atrapalhando você em outras instâncias: sua relação com o Vini, ou com outras pessoas, se você se sente afastada de outras pessoas", pontuou.

Por fim, o arquiteto disse que pessoas podem estar se afastando da policial e explicou o motivo. "As pessoas podem estar se afastando de você por ver você mais distante também, por ver você dando prioridade ao boy que é o boy… Tipo… Aquele bofe chato que chega na minha amiga na balada o tempo todo”, concluiu.

Vale lembrar que Aline está no Paredão da semana. A policial, que foi indicada diretamente pelo líder, João Pedro, enfrenta o risco de ser elimina nesta terça-feira (11). Além dela, Vitória Strada e Gabriel também estão na berlinda.