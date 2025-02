BBB25: Gracyanne relembra passagem no Tchakabum: 'Precisava de 150 reais'

Gracyanne Barbosa relembrou os perrengues que já passou na vida, na tarde desta quarta-feira (12). Enquanto malhava, a musa contou o motivo de ter iniciado a carreira no mundo da dança, especificamente, no grupo Tchakabum.

"Eu não conhecia o grupo, nem a música, também não tinha interesse nenhum. Eu queria fazer a faculdade e prestar concurso público". Apesar da insistência do empresário, ela decidiu não se inscrever na competição.

Na sequência, Gracyanne contou que a bailarina escolhida teve um desentendimento com o vocalista da banda e saiu do grupo. A beldade disse que o empresário a encontrou durante a correria do dia a dia e pediu ajuda. Ele precisava de uma outra dançarina para duas gravações no dia seguinte.

"Eu precisava de 150 reais para pagar o aluguel ou seria despejada. E eu já tinha sido despejada uma vez, no Rio é muito fácil, porque você aluga vaga e se não paga no dia, quando você chega suas coisas estão para fora. Até porque são poucas coisas, eu só tinha uma mochila. Eu alugava vaga, dormia num quarto que tinha mais 18 meninas, era tudo triliche. Mas era de boa, eu ia para faculdade e depois trabalhava, só ia dormir, tomar banho e podia usar a cozinha".

Gracyanne topa participar do grupo