Thelma Assis rompe com Bruna Marquezine por causa de Rodrigo Branco

Amizade abalada? Thelma Assis dá unfollow em Bruna Marquezine. Depois de muita proximidade em 2020, com viagens e momentos compartilhados nas redes, a campeã do BBB20 decidiu dar unfollow na atriz no Instagram e no Twitter.

O motivo? Thelminha não gostou nada de ver Bruna curtindo a vida em Orlando ao lado de Rodrigo Branco. Vale lembrar que ele foi acusado de racismo pela médica, que chegou a afirmar que a justiça não conseguia localizá-lo na época.

A decisão de Thelma não passou despercebida pelos fãs, que notaram rapidamente o afastamento da médica com a atriz de "Besouro Azul". "Unfollow" nas redes muitas vezes significa um rompimento definitivo na vida real.

Enquanto isso, Bruna Marquezine segue acompanhando a ex-amiga e, pelo visto, ainda não percebeu que foi "dispensada" virtualmente. Será que vem reconciliação ou esse laço já está desfeito? Por aqui a gente vai ficar de olho.

Na internet, a galera comentou e detonou a atriz: “Tirar foto com a Virgínia? Não pode! Mas tirar foto com Rodrigo Branco pode, sim”, disparou uma seguidora. “Tem um monte de artista que baba ovo desse cara”, completou outro.