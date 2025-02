BBB25: Camilla intriga Vitória com revelação sobre Eva e Renata

Durante a festa do líder no BBB25, Camilla intrigou Vitória ao compartilhar sua visão sobre Eva e Renata. Na conversa, Vitória perguntou: “Aconteceu alguma parada agora?”, e Camilla foi direta: “Eu sempre acho um clima dali. Do mesmo lugar de sempre!” O assunto rapidamente tomou um rumo mais crítico.

Camilla revelou que sua antipatia está focada em Eva, enquanto vê Renata de forma mais compreensiva. “Eu tô com o meu ranço instalado e pronto, acabou! Eu sempre acho que a Eva é a causadora da inflamação!”, disparou. Vitória, por sua vez, explicou que sua relação com as duas é diferente, pois sente que Renata a prioriza mais.

A conversa se aprofundou quando a trancista fez uma comparação entre as relações dentro do jogo. Segundo ela, Eva e Vitória se assemelham a Thamiris, enquanto Renata se parece mais com Mateus. Essa dinâmica, segundo Camilla, explica por que tem dificuldades com Eva, mas não sente o mesmo por Renata.

Mais adiante, a carioca comentou que Eva e Renata parecem se incomodar com Vitória. “Elas ficam muito preocupadas com o que você tá fazendo e deixando de fazer”, afirmou. Vitória, surpresa, questionou o motivo desse incômodo, mas Camilla disse não saber ao certo.

Camilla ainda explicou sua teoria: para ela, quando alguém não se importa com outra pessoa, simplesmente não presta atenção. “Por exemplo, eu sei o que o Diogo tá fazendo? Não, porque eu não tô olhando pra ele”, disse. Isso fez Vitória refletir sobre os olhares constantes que recebe.

No fim, as duas decidiram parar de tentar entender os motivos por trás do incômodo de Eva e Renata. “Agora a gente vai pela nossa intuição”, concluiu Camilla. Com isso, a conversa reforçou a crescente divisão dentro do grupo e pode influenciar os próximos passos do jogo.