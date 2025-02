BBB25: Vaza suposto áudio da produção falando sobre Daniele

Vazou no Twitter/X um suposto áudio da produção do BBB25 comentando sobre Daniele em dinâmica. No registro, uma voz sugere que a sister não conseguirá concluir uma prova inédita que foi imposta pra ela ontem.

Em resumo, foi noite de curtição com festa do líder no BBB25, porém, nem para todos. João Gabriel precisou escolher alguém para ser "barrado" da festa e selecionou Daniele Hypólito que, logo em seguida, foi para o confessionário e lá ela foi encaminhada para um outro espaço com uma nova dinâmica.

Ela poderia ir para a festa, mas só se conseguisse montar um quebra-cabeça de 300 peças com uma imagem em cartoon de João Gabriel vestido de cowboy, que era o tema do evento. Algumas horas se passaram e nada dela concluir a dinâmica.

“Pode apagar a luz que ela não vai conseguir montar esse bagulho aí. Pode apagar a luz e botar ela pra dormir. Ela não vai conseguir montar", dizia alguém no áudio vazado. O fato ocorreu por volta das 5 horas da manhã.

Antes do áudio, ás 4h15, Dani continuava montando o quebra-cabeça com calma e determinação. Nas redes, as pessoas comentaram o fato do áudio ter vazado e temem que Dani fique mais insegura em talvez ter ouvido as falas.