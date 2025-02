Thelma Assis descarta amizade com Ludmilla e motivo é revelado

Depois de Bruna Marquezine, chegou a vez de Ludmilla! Thelma Assis separou o dia para espalhar unfollow nos famosos. No entanto, a atitude da médica tem um motivo: Rodrigo Branco. Para quem não sabe, a ex-BBB entrou com uma ação na Justiça contra o ex-diretor da Band.

Após Bruna Gonçalves compartilhar nos Stories do Instagram um momento ao lado do jornalista, a campeã do BBB 20 deixou de seguir Ludmilla. Na publicação repostada pelo publicitário, ele chega a dizer que será padrinho da filha das famosas.

Com a repercussão na web, os internautas resgataram o caso que gerou polêmica envolvendo o ex-diretor da Band. Quando Thelma ainda estava confinada no "BBB 20", Rodrigo fez declarações racistas sobre ela durante uma live nas redes sociais.

Nas declarações, Rodrigo questionou a torcida da médica e ainda desmereceu a vitória dela em uma prova durante o reality. "Torcer pela Thelma é racismo. Todo mundo está votando nela porque ela é negra, coitada. Ela ganhou uma provinha e ficou se achando melhor que todo mundo", disparou ele.

Rodrigo ainda citou Maju Coutinho nas declarações. "Por exemplo, é a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, ela é horrível. Ela fala tudo errado, eu assisti hoje, ela só tá lá por causa da cor. Qual a carreira ela tem?", soltou.

os usuários relembraram um caso polêmico envolvendo o ex-diretor da Band. Quando Thelma ainda estava confinada no "BBB 20", Rodrigo fez declarações racistas sobre ela durante uma live na web.





"Torcer pela Thelma é racismo. Todo mundo está votando nela porque ela é negra, coitada. Ela ganhou uma provinha e ficou se achando melhor que todo mundo", disparou ele.





Rodrigo ainda citou Maju Coutinho nas declarações. "Por exemplo, é a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, ela é horrível. Ela fala tudo errado, eu assisti hoje, ela só tá lá por causa da cor. Qual a carreira ela tem?", soltou.