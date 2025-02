Dado Dolabella rompe silêncio sobre término com Wanessa Camargo

Dado se pronuncia após término com Wanessa Camargo - (crédito: Reprodução Instagram)

O fim do namoro com Wanessa Camargo deixou Dado Dolabella reflexivo. Nas redes sociais, o cantor rompeu o silêncio, nesta quinta-feira (13). Apesar de não citar a filha de Zezé Di Camargo, o ator deixou claro que a melhor escolha diante do momento conturbado é permanecer em silêncio.

Em seu feed do Instagram, o ator compartilhou uma foto olhando para o céu enquanto curtia uma piscina. Na legenda ele escreveu: "Tem horas que é melhor deixar o silêncio falar…". Nos comentários teve internauta opinando sobre a separação do ex-casal.

"Finalmente a Wanessa se libertou desse carinha", disparou um usuário. "Não devia ter cortado o cabelo", opinou outro, relembrando o cabelo longo do famoso. "A vida boa acabou né querido", escreveu mais um. "Quem se livrou de um peso. Foi o Dado", pontuou outro.

Vale lembrar que esse não é o primeiro término do casal. Para quem não acompanhou, a cantora e o ator viveram um relacionamento entre os anos de 2000 e 2002 e reataram duas décadas depois, após o término do casamento de Wanessa com o empresário Marcus Buaiz.

Após a saída de Wanessa Camargo do "BBB 24", Zilu Godoi, mãe da famosa, teria proibido a primogênita de se relacionar com o músico, acarretando o rompimento do casal. Meses depois, em meio às especulações, o ex-casal surgiu junto novamente.