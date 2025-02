Influenciador faz tour em prédio que Ivete Sangalo mora e viraliza na web

Viralizou na web o influenciador Bruno Dantas fazendo uma tour pelo prédio residencial onde ninguém menos que Ivete Sangalo mora. Em seu perfil do TikTok, o rapaz contou que a convite de uma amiga, teve a oportunidade de conhecer o local luxuoso.

"Uma amiga me chamou para ir à praia e à piscina no condomínio dela. Sabe onde ela mora? No prédio da Ivete Sangalo", iniciou ele. Após passar pela portaria, Bruno mostrou a área de estacionamento para os visitantes.

"E aí a gente entra no prédio por essa escadaria linda! A gente sobe, sobe, sobe...", disse Bruno, exibindo, ainda, o playground, os elevadores e a piscina no térreo do prédio. "A visão é para a Baía de Todos os Santos, eu acho um luxo!", enalteceu.

Vale ressaltar que o condomínio, chamado "Morada dos Cardeais", fica no Corredor da Vitória e tem 33 andares. O que mais impressionou os seguidores foi um bondinho privativo que dá acesso direto ao mar, um luxo exclusivo do local.

Na sequência, Bruno mostrou a área gourmet. "Os moradores podem alugar para fazer churrasco, um aniversário, uma coisa do tipo", contou. O condomínio de luxo conta ainda com uma piscina próxima ao mar. "A gente chama o bondinho para vir buscar a gente. Tem um rapaz que faz caipirinha", explicou.