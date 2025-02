Delegado afirma saber o paradeiro do corpo de Eliza Samúdio

O sumiço e a morte de Eliza Samúdio está prestes a completar 15 anos este ano sem respostas. O caso, entretanto, pode ter novos desdobramentos após a declaração do ex-delegado Jorge Lordello. Durante uma entrevista no podcast apresentado por Lisa Gomes, o apresentador disse saber a localização do corpo da modelo.

“Eu sei onde está, eu sei a localidade. A minha conclusão é a seguinte: o Bola (ex-policial Marcos Aparecido dos Santos), mora numa região periférica na cidade de Vespasiano – MG, aquela região tem uma mata muito grande, a minha experiência diz que ele já, antes, deveria ter feito uma cova naquela localidade. Ele esperou aquelas pessoas saírem de lá, ele leva o corpo sozinho, ele enterra essa menina e volta pra casa dele”, disse Jorge Lordello.

“Demorou um bom tempo pra polícia chegar nele, e é óbvio que ele como ex-policial e profissional ele jamais vai contar. O doutor Edson Moreira esteve na mata, mas ela é muito extensa, então o corpo não foi encontrado. Pra mim, este corpo está enterrado nas matas da cidade de Vespasiano”, declarou ele.

E completou: “A polícia trabalhou, trabalhou e não resolveu o crime. Dona Sônia [mãe de Eliza Samudio] sente não ter podido ter feito um enterro digno para sua filha, sei da dor dela e foi uma avó e mãe maravilhosa”.

Para quem não acompanhou, Eliza era modelo, foi amante do goleiro Bruno Fernandes. A moça desapareceu em 2010 e até os dias de hoje não foi revelado o que de fato aconteceu. Após evidências criminalísticas, o atleta foi condenado a 22 anos e 3 meses pelo assassinato e ocultação de cadáver. Ele também responde pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho, fruto do seu relacionamento com a vítima.