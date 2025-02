Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos explica sumiço da TV

Júlia Almeida, conhecida por atuar em grandes sucessos da TV Globo, como: "Laços de Família", "Mulheres Apaixonadas", explicou o motivo de ter sumido das telinhas. Filha do autor Manoel Carlos, a artista de 42 anos revelou que ter o seu nome associado ao pai, constantemente, a incomodava profundamente.

"Teve uma época que tive uma revolta muito grande de ser Julia filha de Manoel Carlos, de ter um nome atrelado à sombra de uma pessoa. Fui vendo que isso não precisava. Eu sou filha do Manoel Carlos. É óbvio, é meu pai. E descobri recentemente que fiz mais novelas sem ser do meu pai do que do meu pai", desabafou ela em entrevista ao canal Boa Palavra, no YouTube.

Além disso, a atriz relembrou como essa situação a afetou no início da carreira: "Mas quando você tem 19, 20 anos, isso incomoda. Porque você está num processo de amadurecimento. E eu sempre fui muito apressada. Imagina isso quando você é mais jovem, na televisão, já ter sido exposta, tendo sinais de nascença, está numa novela das oito, ser filha do Manoel Carlos, é muita coisa para uma pessoa. Não estou falando: 'Ah, coitadinha de mim'. Estou falando o que se passava na minha cabeça. Então, eu ficava com raiva".

Júlia decide se afastar da TV