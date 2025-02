BBB25: Guilherme é eliminado da Prova do Líder e passa mal

Com um pouco mais de 6 horas de duração, Guilherme é o nono eliminado da Prova do Líder de resistência, que acontece na madrugada desta sexta-feira (14). O brother, inclusive, saiu passando mal com dor de barriga e foi direto para o banheiro.

"Muita dor de barriga", disse ele ao sair da prova. "Ta se cagando, tadinho", disse dona Vilma. Ele chegou chorando da prova e foi consolado por Aline. "Chore não Gui", falou a policial. "Tem que lavar logo essa bunda, porr*!", disparou dona Delma.

Como funciona a prova? Cada jogador ficará dentro de uma espécie de caixa, a todo momento precisam ficar pressionando um botão dourado. A cada rodada a vinheta do Kawai aparecerá na tela de um totem no fim do corredor. Assim que acionar a vinheta, o participante tem que sair correndo pra pegar as moedas que caem do totem, voltar e acionar o botao antes que o tempo acabe. Não pode deixar de pressionar o botão, esquecer as moedas e apertar o botão sem que todas as moedas estejam na plataforma.

Quem ainda resta na prova? Guilherme foi o 9º eliminado, com isso Thamiris, Mateus, Vinícius e Eva seguem firmes na disputa pela próxima liderança no BBB 25. Apenas mais 5 pessoas permanecem firmes e fortes.

Vale lembrar que, além da dinâmica, a prova do líder dessa semana também contou com consequências para os primeiros eliminados. Conforme foram saindo, cada um pegaria um envelope e teria sua consequência. Como por exemplo, dona Delma saiu com 2 minutos de prova e sua consequência foi estar diretamente na xepa.